28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент страны. Если верить данным ЦИК, оппозиционные политические силы получили 49,54% голосов избирателей внутри государства, в то время как пропрезидентская партия «Действие и солидарность», созданная действующим президентом Майей Санду, набрала 44,13%. Позднее Санду сумела переломить ситуацию. Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности и политолог Руслан Панкратов считает, что в настоящее время Санду находится на грани срыва, сообщает aif.ru .

Изменить ситуацию в свою пользу Майе Санду удалось за счет голосов с зарубежных избирательных участков, чье количество было увеличено в западных странах. Благодаря этим участкам партия Санду в конечном итоге получила 50,2% голосов, тогда как оппозиция — 49,8%. Представители оппозиционных сил уже сообщили о своем намерении оспорить итоги голосования.

Панкратов проанализировал последние публичные выступления Санду, включая ее общение с прессой в день выборов. Согласно его мнению, действующий президент Молдовы пребывает в состоянии, близком к нервному срыву.

Майя Санду относится к той категории политиков, у которых ярко выражена потребность в доминировании, признании и абсолютной, ничем не ограниченной власти. Эксперт акцентировал внимание на том, что при упоминании России во время одного из недавних выступлений Санду машинально касается шеи, поправляет одежду и сжимает кисти рук — это является типичным признаком скрытого напряжения.

По словам Панкратова, навязчивая идея Санду относительно европейской интеграции трансформируется в своего рода личную миссию. Санду рискует потерять контроль над собой. Панкратов указал на то, что в ходе публичных выступлений Санду напрягает веки, что свидетельствует о ее внутреннем напряжении и попытках обуздать свои эмоции.

Ранее сообщалось, что выборы в Молдавии стали классическим примером того, как политический раскол внутри страны отразился на итогах голосования. Формально победу одержала правящая партия «Действие и солидарность», но лишь за счет голосов из-за рубежа и нарушений в ходе голосования.

