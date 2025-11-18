Психотерапевт расшифровал знак Макрона на пресс-конференции с Зеленским

Психотерапевт: Макрон на встрече с Зеленским мог знаком указывать на сомнения

Психотерапевт и специалист по психологической безопасности Руслан Панкратов прокомментировал возможный смысл жестов, которые президент Франции Эммануэль Макрон адресовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время совместной пресс-конференции, сообщает aif.ru .

Мировая общественность заметила, что французский лидер несколько раз прикасался к носу, глядя на главу украинской власти. Панкратов предположил, что теоретически Макрон мог пытаться деликатно обратить внимание Зеленского на что-то, связанное с его внешним видом, например, на загрязнение. Однако, по мнению эксперта, частое повторение жеста при пристальном взгляде делает эту версию маловероятной.

Если бы целью было тактичное указание на какой-либо недостаток во внешности, Макрон, скорее всего, сделал бы это один раз и без такого интенсивного зрительного контакта, а, возможно, использовал бы иные способы.

«Повторяющийся характер жеста и напряженный зрительный контакт указывают скорее на невербальный психологический процесс, а не на попытку коммуникации о физическом дефекте… В классической интерпретации такой жест имеет следующие ключевые значения: сомнение или внутренний конфликт», — пояснил Панкратов.

Легкое касание носа, по его словам, скорее указывает на внутреннее несогласие. В то же время, подобный жест может быть сигналом того, что человек активно пытается скрыть что-то, утаить известную ему правду.

Ранее сообщалось, что перед пресс-конференцией Макрон и Зеленский подписали соглашение о намерениях Киева приобрести французскую военную технику. По данным Елисейского дворца, документ предусматривает поставку украинской стороне 100 истребителей Rafale.

Кроме того, французский президент выразил надежду на скорейшее окончание конфликта в Украине, до 2027 года.

