Prva TV: Вучич объяснил, почему не поехал на саммит БРИКС в Казань

Сербский президент Александр Вучич не посетил саммит БРИКС в Казани из-за особенностей отношений его страны с Западом. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Prva Televizija, сообщает РИА Новости .

Вучич отметил, что ему с каждым разом все сложнее отказывать Западу во введении санкций в адрес РФ. По его словам, Евросоюз устроил на предприятиях в Сербии 83 тыс. человек.

«Если бы я отказался от этих встреч и поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос — как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца», — отметил Вучич.

Также сербский президент попросил не учить его геополитике. Он отметил, что умеет выстраивать международные отношения лучше других.

21 октября Вучич говорил, что не поедет на саммит БРИКС из-за ранее запланированных встреч с политиками из ЕС. Он встречал премьер-министров Греции и Польши, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.