Провокационная ситуация: в Кремле объяснили всю опасность ударов вглубь России

Песков: дальние удары по России может наносить только Запад, а не Украина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные удары вглубь России будут наносить западные государства, а не Украина, сообщает ТАСС .

«Эти удары наносит не Украина, эти удары наносят те страны, которые дают разрешение, потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из этих самых западных стран», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента предупредил, что «в этом опасность и провокационность этой ситуации». Дальнобойные удары вглубь РФ кардинальным образом изменят вовлеченность США и НАТО в украинский конфликт.

Ранее Песков заявил, что если Украине действительно разрешили наносить удары вглубь российской территории с помощью американских ракет ATACMS, то это означает новый виток напряженности. По его словам, команда уходящего президента США Джо Байдена «подливает масло в огонь».