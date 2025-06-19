Провокация: Южная Корея пытается создать конфликт между КНДР и Китаем

Когда Сеул утверждает, что Северная Корея запустила ракеты в направлении Китая, он просто пытается создать напряжение между Пхеньяном и Пекином, об этом заявил политолог Юрий Светов, пишет Инфо24 .

По словам Светова, некоторые группы в Южной Корее недовольны тем, что новый президент страны Ли Чжэ Мен стремится улучшить отношения с КНДР. Особенно это касается военных кругов, получивших американское образование и действующих в соответствии с интересами США.

Эксперт считает, что Вашингтон не заинтересован в нормализации отношений между двумя Кореями и интерпретирует действия Северной Кореи выгодным для себя образом.

По мнению Светова, южнокорейское военное ведомство пытается создать конфликт между Китаем и Северной Кореей, когда говорит о запуске ракет КНДР в китайском направлении. Такие попытки Южной Кореи и западных партнеров не принесут результата, как уверен специалист.

«Попытки поссорить Северную Корею с Китаем — это дохлый номер. Дружеские отношения этих стран сформировались еще во время войны за независимость КНДР в начале 50-х годов, когда китайские добровольцы активно помогали Северной Корее», — добавил политолог.