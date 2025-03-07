Проверка реакции Москвы: зачем США затеяли обсуждения о возможном снятии санкций

Инициированные в США обсуждения о возможном снятии антироссийских санкций больше похожи на проверку реакции Москвы, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее стало известно, что глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи готовит для властей США доклад с предложениями по снятию санкций в отношении РФ.

«Стоит отметить, что эти инициативы исходят от деловых кругов и отдельных политиков, а не от официальных властей США. Они отражают стремление определенных групп к нормализации экономических отношений с Россией, но не свидетельствуют о кардинальном изменении внешнеполитического курса Вашингтона. Обсуждения о возможном снятии санкций больше похожи на проверку реакции Москвы и не означают прекращения холодной войны и противостояния», — сказал Косоруков.

Он добавил, что текущие инициативы по частичному снятию санкций можно рассматривать скорее как рассуждения и попытки прощупать почву, нежели как начало реальной оттепели в отношениях между США и Россией.

«Для кардинального изменения ситуации необходимы официальные шаги со стороны американского руководства и пересмотр их внешнеполитической стратегии в отношении России», — заключил политолог.