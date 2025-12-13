Против плана ЕС по активам России выступили сразу четыре страны

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария сформировали коалицию против инициативы Евросоюза, касающейся перевода Украине примерно 210 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов. Перечисленные страны не согласились с планом, который предлагает Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Издание цитирует часть документа, где указанные страны призывают Еврокомиссию и Совет ЕС к дальнейшему анализу и обсуждению альтернативных путей, соответствующих законодательству ЕС и международным нормам, с более предсказуемыми параметрами и существенно сниженными рисками. Это необходимо для финансирования потребностей Украины посредством кредитной линии ЕС или временных мер.

«Приглашаем Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющих значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений», — говорится в документе.

В статье подчеркивается, что открытая оппозиция этих государств плану Евросоюза ставит под вопрос возможность достижения договоренности на предстоящей неделе, на которую рассчитывала Европейская комиссия.

После начала военных действий Евросоюз и страны «Большой семерки» заблокировали около половины валютных резервов России (приблизительно 300 миллиардов евро). Больше 200 миллиардов из этой суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах Euroclear. В ответ Москва ввела меры, согласно которым активы иностранных инвесторов из «недружественных» стран и доходы от них накапливаются на специальных счетах типа «С», вывод средств с которых возможен только по решению специальной правительственной комиссии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать план Евросоюза относительно финансирования Украины за счет замороженных активов России.

