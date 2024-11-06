Протесты возможны: политолог рассказал о последствиях победы Трампа на выборах

Политолог Александр Асафов прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, протесты возможны, но не представляют большой опасности, сообщает «ФедералПресс» .

«Протесты возможны, но перед выборами Дональд Трамп пообещал, что призывать к протестам не будет. И мы видим по результатам, что его сторонникам незачем выходить. Что касается другого лагеря, то здесь в случае победы Трампа, какие-то возмущения возможны», — сказал политолог.

Демократы могут выйти на улицу, но большой вопрос, какого масштаба будут эти акции, также отметил Асафов.

В среду утром Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США перед сторонниками во Флориде. Он назвал свое возвращение в Овальный кабинет «поистине золотой эпохой» в истории Америки. Кандидат уже назвал свои результаты «политической победой, которую прежде не знала история США».