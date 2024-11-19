Протестующие в Абхазии покидают площадь в Сухуми
Манифестанты в Абхазии завершают акцию протеста
Манифестанты в Абхазии завершают акцию протеста танцами и стрельбой в воздух, сообщает РИА Новости.
Площадь перед администрацией президента Абхазии постепенно пустеет. Протестующие покидают центр города под музыку, размахивая флагами республики, передаёт корреспондент агентства из Сухуми.
Ранее оппозиция и власти подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания ушел в отставку. В ответ протестующие пообещали покинуть блокированные правительственные здания.
Исполнять обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Бадра Гунба.
Беспорядки в Абхазии начались после публичного выступления против законопроекта о российских инвестициях в экономику республики.