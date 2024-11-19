Протестующие в Абхазии покидают площадь в Сухуми

сегодня в 04:58

Манифестанты в Абхазии завершают акцию протеста танцами и стрельбой в воздух, сообщает РИА Новости .

Площадь перед администрацией президента Абхазии постепенно пустеет. Протестующие покидают центр города под музыку, размахивая флагами республики, передаёт корреспондент агентства из Сухуми.

Ранее оппозиция и власти подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания ушел в отставку. В ответ протестующие пообещали покинуть блокированные правительственные здания.

Исполнять обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Бадра Гунба.

Беспорядки в Абхазии начались после публичного выступления против законопроекта о российских инвестициях в экономику республики.