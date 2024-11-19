Исполнять обязанности президента Абхазии станет Гунба

Исполнять обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Бадра Гунба, главой правительства — экс-премьер Валерий Бганба.

По условиям соглашения, манифестанты должны покинуть комплекс правительственных зданий Абхазии 19 ноября, иначе Бжания отзовет заявление об отставке, передает пресс-служба главы республики.

Гунба ранее работал референтом в кабинете министров Абхазии, возглавлял министерство культуры республики.

Беспорядки в Абхазии начались после несогласия оппозиции с готовящимся документом, регламентирующим российские инвестиции в экономику республики. Протестующие захватили несколько зданий в центре Сухуми, Бжания был вынужден покинуть столицу страны и укрыться в своем родовом селе.