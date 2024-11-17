Протестующие Абхазии под аплодисменты демонтируют забор у парламента республики

сегодня в 14:49

В Абхазии протестующие граждане решили демонтировать забор вокруг республиканского правительства, после этого ограждение хотят перенести на границу с Грузией, пишет РИА Новости .

Момент демонтажа забора вокруг правительственного здания попал на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин снимают с петель одну из секций высокого металлического ограждения под аплодисменты наблюдающих.

Протестующие намерены полностью убрать забор и отнести его пограничной службе, которая стоит на посту вблизи Грузии.

Ранее протестующие требовали отставки президента Абхазии Аслана Бжания. Республиканский лидер заявил, что все происходящее в стране напоминает ему государственный переворот.