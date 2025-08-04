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В Париже 6 сентября пройдет митинг против помощи Украине

6 сентября в столице Франции — Париже — состоится демонстрация, направленная против военной помощи Киеву. Организатором выступает политическая партия «Патриоты». Об этом сообщил ее лидер Флориан Филиппо, пишет RT .

Лидер «Патриотов» Филиппо сообщил общественности о предстоящей акции через социальную платформу X. Он подчеркнул, что одним из ключевых требований протестующих будет прекращение французского участия в украинском конфликте.

«Довольно! Шесть требований: …выход Франции из войны на Украине», — написал политик.

Примечательно, что ранее Филиппо уже высказывался по украинской теме. По его мнению, в Украине началось народное восстание против действующего президента Владимира Зеленского.

Ранее Министерство обороны Нидерландов на официальном сайте сообщило, что окажет Украине помощь на 500 млн евро. Амстердам стал первым из НАТО, кто полностью выделил средства для помощи Киеву.