Украина получит от Нидерландов помощь в размере 500 млн евро по программе PURL

В рамках реализации программы Priority Ukraine Requirements List (PURL), которая направлена на закупку американского вооружения для Украины за счет стран НАТО, Нидерланды окажут помощь Киеву в размере 500 млн евро, пишет РБК .

Министерство обороны Нидерландов на официальном сайте сообщило, что окажет Украине помощь на 500 млн евро. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 4 августа 2025 года это примерно 46 млрд 165 млн рублей. В рамках реализации программы PURL, Амстердам стал первым из НАТО, кто полностью выделил средства для помощи Киеву.

По информации Министерства обороны Нидерландов, новая инициатива является дополнением к существующей поддержке, а не заменяет ее. Американская сторона способна предоставить гораздо больше вооружений, чем европейские союзники и Канада.

Украинская сторона самостоятельно определила приоритетные виды военного оборудования для поставок. Первые партии прибудут в августе, после чего отгрузки будут происходить каждые 2-3 недели.

США запустили программу PURL, в рамках которой будут осуществляться систематические поставки военного снаряжения и боеприпасов на Украину. Стоимость каждого комплекта будет составлять около 500 миллионов евро.