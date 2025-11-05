«Просто не тратить время»: экс-дипломат оценила отношения ЕС и РФ

Бывший министр иностранных дел Австрии, которая с 2023 года живет и работает в России, Карин Кнайсль заявила, что России больше нет смысла тратить время и силы на построение отношений с Западом: сейчас там не работают законы и практически полностью разрушена экономика, сообщает kp.ru .

«Я думаю, что в России крайне недооценивают степень недоверия к ней в Европе. В 2020-м году на меня напали на улице в Вене, называя „русской свиньей“. Мне пришлось уехать из страны, потому что меня обвиняли в близости к России. За то, что я выступила в МГИМО и дала комментарий для канала RT. За это меня назвали шпионкой, пропагандистом», — рассказала дипломат.

По ее словам, немного лучше ситуация в Испании и Португалии: эти страны больше беспокоят Латинская Америка и Северная Африка, но в Германии, Австрии, Чехии и Польше скептицизм по отношению к России испытывают не только политики, но и обычные люди.

В ближайшие два десятилетия улучшения в связях с Европой ожидать не приходится. России лучше не тратить силы на европейское направление, подчеркнула эксперт.

