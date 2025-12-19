«Прощайте, дебилы»: польский депутат встал и ушел с заседания

Марек Суски, депутат польского Сейма от партии «Право и справедливость», спровоцировал конфликт в ходе заседания парламентской комиссии по культуре, национальному наследию и СМИ, сорвавшись на коллег и назвав их «дебилами», после чего демонстративно покинул зал, сообщает 360.ru .

Причиной стало обсуждение вопроса о возможном отстранении политика от занимаемой должности, в рамках которого Суски намеревался представить свои аргументы. Однако ему не предоставили такую возможность.

По словам заместителя председателя комиссии Урсулы Агустыняк, регламент работы парламента четко определяет рамки обсуждения, и личные вопросы не подлежат рассмотрению. Отказ в возможности высказаться вызвал бурную реакцию Суски, вылившуюся в оскорбления.

«Спасибо, я покидаю эту комиссию. Работать с дебилами невозможно. До свидания, господа. До свидания, дебилы», — заявил Марек Суски, после чего покинул заседание, видеозапись которого доступна для просмотра на YouTube.

