Пропавшего мэра города Березовский нашли на совещании у экс-градоначальника

Новый мэр города Березовский Юлия Маслакова, которую ранее потеряли местные жители, потому что та почти месяц не вступает в должность, появилась на совещании у экс-главы Евгения Писцова. С ним она соревновалась на выборах 30 января, сообщает SHOT .

Маслакова — супруга шофера Писцова. На выборах она выступила как кандидат-спойлер. К удивлению многих женщина набрала 17 голосов, в то время как Писцов – всего 6. Маслакова взяла самоотвод, но депутаты его не приняли.

После победы на выборах женщина пропала из поля зрения общественности. Она не явилась на инаугурацию 17 февраля и вообще перестала выходить на связь. Женщину отыскали в среду на совещании у Писцова.

Как рассказал он сам, Маслакова — руководитель инвестиционного отдела администрации округа и ценный кадр. Писцов отметил, что женщина никуда не пропадала.

Также он успокоил жителей, заявив, что местная Дума вскоре назначит новую дату выборов. Сейчас Писцов остается на своем посту, являясь действующим и. о. мэра.