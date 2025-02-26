Избранная главой города на Урале жена водителя мэра скрывается от граждан

В Березовском не могут найти мэра, которая была женой водителя экс-главы города

Жители города Березовский Свердловской области неделю не могут найти нового мэра Юлию Маслакову, которая, будучи кандидатом-спойлером и женой водителя экс-градоначальника, избралась на пост главы города. После внезапного избрания она начала судиться с депутатами, проголосовавшими за ее кандидатуру, и вскоре перестала выходить на связь, сообщает SHOT .

«Мэр, выходи! Мэр, выходи! Э-э-э, выходи! Э, выходи!» — кричат жители под домом новоизбранной градоначальницы.

Найти Маслакову до сих пор не получается. Она также не явилась на свою инаугурацию 17 февраля.

35-летнюю Юлия Маслакову избрали мэром 30 января: за ее кандидатуру проголосовали 17 депутатов, против — шестеро. Она шла на выборы в качестве спойлера, будучи супругой шофера тогдашнего мэра Евгения Писцова, однако парламентарии не приняли ее самоотвод и проголосовали за ее победу.

По словам березовских депутатов, Маслакова уже почти месяц не вступает в должность и не появляется в мэрии. В ближайшее время в гордуме хотят провести внеочередное заседание и внести изменения в положение о должности мэра.