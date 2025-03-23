Прокуратура попросила арестовать мэра Стамбула
Мэра Стамбула могут арестовать по подозрению в коррупции
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Мэра Стамбула Экрема Имамоглу могут арестовать по требованию прокуратуры, его подозревают в коррупции, сообщает РБК.
В суд поступило ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Его подозревают в коррупции и связях с террористической организацией.
Кроме самого градоначальника, обвинения могут предъявить еще 99 чиновникам. Им вменяют взяточничество, нарушения закупочных процедур, мошенничество.
Самого Имамоглу задержали в среду. После этого в Турции вспыхнули акции протеста, переходящие в беспорядки. Манифестантов разгоняли с помощью водометов и газа.