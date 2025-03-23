Прокуратура попросила арестовать мэра Стамбула

сегодня в 05:18

Мэра Стамбула могут арестовать по подозрению в коррупции

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу могут арестовать по требованию прокуратуры, его подозревают в коррупции, сообщает РБК .

В суд поступило ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Его подозревают в коррупции и связях с террористической организацией.

Кроме самого градоначальника, обвинения могут предъявить еще 99 чиновникам. Им вменяют взяточничество, нарушения закупочных процедур, мошенничество.

Самого Имамоглу задержали в среду. После этого в Турции вспыхнули акции протеста, переходящие в беспорядки. Манифестантов разгоняли с помощью водометов и газа.