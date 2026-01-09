Прокуратура Польши поддержала экстрадицию российского археолога на Украину

Его задержали в Польше 4 декабря 2025 года по запросу Украины, где он обвиняется в проведении незаконных раскопок на территории аннексированного Крыма.

Как сообщает польский телеканал RMF24, соответствующее ходатайство уже поступило в суд, который рассмотрит его 13 января.

Бутягин был задержан спецслужбами Польши на транзите через страну, следуя из Нидерландов на Балканы. Украинская сторона настаивает на его выдаче для привлечения к ответственности за действия, которые Киев квалифицирует как нарушение своего законодательства на территории Крыма.

