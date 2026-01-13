Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель, которого обвиняют в организации мятежа из-за введения незаконного военного положения, может быть казнен. Эту меру наказания для него запросила прокуратура страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ​Yonhap.

По вменяемой экс-президенту статье, согласно уголовному кодексу Республики Корея, предусмотрено три вида наказания: смертная казнь, пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ.

При этом смертную казнь в стране не проводили с 1997 года, но именно ее группа специального прокурора рекомендовала применить в отношении бывшего лидера. Суд должен будет озвучить свой вердикт по этому делу в начале февраля.

Юн Сок Ель был отстранен от власти в Южной Корее за попытку госпереворота. Его обвинили в организации мятежа из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года.

По версии следствия, он злоупотребил полномочиями главнокомандующего, незаконно мобилизовав войска и стянув их к парламенту. Депутаты отменили решение президента, самому ему вскоре объявили импичмент.

