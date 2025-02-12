«Проиграет, если атакует»: Рютте высказался о якобы планах РФ ударить по НАТО

сегодня в 16:34

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Россия атакует Североатлантический альянс, то она проиграет. По его словам, «результаты будут катастрофическими», сообщает Telegram-канал « Смотри ».

По словам Рютте, от датской разведки поступают сообщения о возможной атаке РФ на страны альянса.

Генсек организации заявил, что воспринимает эту информацию серьезно. По его словам, президент РФ Владимир Путин «проиграет, если атакует НАТО».

Он добавил, что альянс отреагирует на эту атаку, а ее результаты «будут катастрофическими».

Ранее Рютте заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие на границах РФ. Он также сообщил, что альянс будет закупать оружие, чтобы снабжать им Украину.