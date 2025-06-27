Профайлер объяснил странную мимику премьера Италии на саммите НАТО

Профайлер Денис Давыдов объяснил странную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО. По его словам, она обусловлена стрессом, сообщает NEWS.ru .

Специалист считает, что политик не находилась под воздействием запрещенных веществ, а просто была взволнована из-за вопросов журналистов.

«Странная, преизбыточно насыщенная мимика Джорджи Мелони и странные реакции на вопросы связаны с повышенным уровнем стресса. Судя по реакциям, у нее нет готовых ответов на вопросы. Каждый из них вызывает дополнительное волнение, а признаки говорят о том, что ей приходится моделировать ответы на ходу. Это не наркотики — похоже, сильнейший стресс и эмоциональность личности», — отметил Давыдов.

Он также отметил, что источником напряжения могли стать действия других участников саммита. Анализируя общую фотографию, эксперт обратил внимание на то, что итальянский премьер уходит одна. Давыдов предположил, что это свидетельствует об игнорировании ее точки зрения и отсутствии интереса к ее персоне.

Ранее в интернете распространилось видео, где Мелони демонстрирует странное поведение: пучит глаза, часто отвлекается, шмыгает носом и облизывает губы. Некоторые пользователи увидели в этом признаки наркотического опьянения.