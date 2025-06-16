Проект заявления саммита G7 в Канаде: у Ирана не должно быть ядерного оружия Политика сегодня в 20:07 Фото - © Unsplash.com

В проекте документа саммита G7 в Канаде говорится о том, что Иран должен отказаться от идеи иметь ядерное оружие, а также должна прекратиться эскалация с целью сохранить мир в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно копии документа, полученной иностранными журналистами, в проекте декларации саммита G7 в Канаде говорится о необходимости предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Текст документа также признает законное право Израиля на собственную защиту. G7 стремится обеспечить стабильность на энергетических рынках и призывает все стороны избегать эскалации для поддержания безопасности в регионе. Ранее американский президент Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой.