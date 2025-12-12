Проехал 26 км: Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Никол Пашинян снял на видео свою велопрогулку по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Москву на заседание межправсовета ЕАЭС. Между важными политическими делами он успевает заниматься спортом и путешествовать по столице на велосипеде.

Пашинян опубликовал новое видео в Telegram-канале. Премьер-министр едет на велосипеде по вечерней Москве. На нем шлем и специальные очки.

«Велосипедная прогулка по Москве», — подписал видео Пашинян.

Политик любуется видами украшенной к Новому году столицы и признается, что уже проехал 26 км. Вокруг не видно охраны или сопровождающих. В Сети заметили, что Пашинян ехал по Моховой улице вдоль Манежа.

Ранее премьер-министр Армении опубликовал видео, записанное на фоне здания ФСБ России на Лубянке. На записи глава армянского правительства позирует в шляпе и показывает подписчикам жест в виде сердца. В этот момент на фоне звучит известная композиция российской группы «Ласковый май» — «Белые розы».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.