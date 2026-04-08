сегодня в 11:50

Служба внешней разведки РФ сообщила о планах ЕС по созданию ядерного оружия

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ на официальном сайте рассказало, что власти Евросоюза и некоторых его ведущих государств опять «пробили дно собственного безумия и политической безответственности». Там начали работать над своим потенциалом изготовления ядерного оружия.

В ЕС это делают, якобы чтобы «сдержать российскую угрозу».

На первом этапе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики договорились готовиться к этому в закрытом формате. Официально ЕС будет заявлять о том, что находится под защитой «ядерного зонтика Соединенных Штатов».

Параллельно Великобритания и Франция будут координировать государственные ядерные доктрины. В будущем в ЕС официально хотят оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания. Она будет базироваться на военно-технических потенциалах Франции и Британии.

Также в Евросоюзе могут создать автономное командование ядерными силами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.