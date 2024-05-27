«Приведем в чувства»: Кадыров намерен посадить Зеленского в яму-рехаб

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Кадыров поручил вырыть яму Зеленскому, чтобы избавить его от наркозависимости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил вырыть яму для украинского президента Владимира Зеленского. По словам руководителя республики, таким образом он хочет излечить политика от пристрастия к наркотикам, сообщает Life.ru .

Кадыров добавил, что яма должна стать своего рода реабилитационным центром для Зеленского. По мнению чеченского лидера, президента Украины нужно «привести в чувства».

«Надо вылечить человека, который убивает свой народ. Приведем в чувства», — сказал Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики заявлял, что готовит новую стратегию для специальной военной операции. По словам Кадырова, таким образом он планировал «сделать сюрприз для шайтанов».