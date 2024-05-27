«Приведем в чувства»: Кадыров намерен посадить Зеленского в яму-рехаб
Кадыров поручил вырыть яму Зеленскому, чтобы избавить его от наркозависимости
Фото - © Рамзан Кадыров/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил вырыть яму для украинского президента Владимира Зеленского. По словам руководителя республики, таким образом он хочет излечить политика от пристрастия к наркотикам, сообщает Life.ru.
Кадыров добавил, что яма должна стать своего рода реабилитационным центром для Зеленского. По мнению чеченского лидера, президента Украины нужно «привести в чувства».
«Надо вылечить человека, который убивает свой народ. Приведем в чувства», — сказал Кадыров.
Ранее глава Чеченской Республики заявлял, что готовит новую стратегию для специальной военной операции. По словам Кадырова, таким образом он планировал «сделать сюрприз для шайтанов».