«Сюрприз для шайтанов»: Кадыров готовит новую стратегию для применения на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после празднования Дня Победы предложит новую стратегию для применения в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости .

Кадыров отказался разглашать подробности того, что именно готовит. По его словам, это будет сюрпризом для «шайтанов».

«Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — заявил Кадыров.

По словам лидера Чечни, в зоне СВО находится порядка 9 тыс. его земляков, с помощью которых он и планирует нанести ВСУ значительный урон.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что российским военнослужащим нужно забирать Одессу и Харьков. Он считает, что освободить территории от ВСУ можно уже в мае.