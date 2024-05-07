Рамзан Кадыров: «в этот месяц» надо забирать Одессу и Харьков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в мае необходимо освободить Харьков и Одессу, а затем вынудить украинского президента Владимира Зеленского подписать документы, гарантирующие безопасность России.

«Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать», — сказал чеченский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Кадыров добавил, что затем необходимо заставить Зеленского необходимые документы, которые станут гарантией безопасности не только России, но и русскоязычного населения Украины.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что специальная военная операция завершится до конца нового срока президента России Владимира Путина. Российский лидер официально вступил в должность 7 мая в Большом Кремлевском дворце.