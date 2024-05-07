Пушилин: до конца нового срока Путина СВО закончится

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что до конца нового срока президента РФ Владимира Путина закончится спецоперация. Об этом сообщает SHOT .

Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вступления в должность главы государства.

«Это знаковое событие не только для Донбасса, но и для всей нашей страны. Только сильный лидер может изменить мир в лучшую сторону», — сказал Пушилин.

Ранее СМИ писали, что президент может предложить кандидатуру премьер-министра страны уже во вторник. По закону у него есть на это две недели после инаугурации.