МИД Индии прокомментировал слова Трампа об отказе от нефти из РФ

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что власти страны в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы потребителей, сообщает ТАСС .

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Индия в скором времени завершит процесс отказа от закупок нефти в России.

«Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом», — подчеркнул Джайсвал.

По его словам, политика Индии в области импорта полностью подчинена указанной цели. Кроме того, обеспечение стабильной стоимости энергоносителей и надежных поставок — это двойная цель энергетической политики страны, в которую также входят расширение источников энергии и диверсификация.

Как уточнил Джайсвал по сотрудничеству с США, Индия много лет хотела расширить закупки энергии в этой стране.

