Принц Уильям испытывает сильную тревогу из-за «пугающей близости» к британскому трону

Британский принц Уильям сейчас находится в «пугающей близости» к восхождению на трон из-за продолжающейся борьбы короля Карла III с раком, сообщает mk.ru .

По словам экс-редактора Vanity Fair Тины Браун, на сегодняшний день принц Уильям и его жена принцесса Кейт сильно тревожатся из-за перспективы стать королем и королевой. Пара рассчитывала еще несколько лет растить детей подальше от глаз общественности.

Уильям и Кейт воспитывают 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи.

Браун отметила, что наследники трона обременены большей ответственностью.

«Они не готовы к этому, а Кейт сейчас серьезно больна, принц и принцесса Уэльские ожидают, что их ждет тяжелое бремя короны», — сказала экс-редактор.

В марте Кейт Миддлтон объявила, что у нее выявили рак. А в феврале об обнаруженной у него онкологии заявил Карл III.