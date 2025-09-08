Принц Гарри планирует встретиться с королем Чарльзом ради примирения

На следующей неделе принц Гарри собирается прибыть в Великобританию. Вполне возможно, что он встретится с королем Чарльзом, с которым у него нет близких отношений на протяжении длительного времени, сообщает Super со ссылкой на RadarOnline.

Поездка может стать особой после усиления конфликта, который произошел в прошлый визит принца Гарри. Тогда суд вынес решение против него по вопросу обеспечения безопасности в Великобритании.

До этого принц Гарри пытался наладить контакт с отцом. Однако смерть королевы Елизаветы и найденная у короля Чарльза онкология не помогли уменьшить напряженность в их отношениях.

В мае принц Гарри дал резонансное интервью BBC. Он обвинил короля Чарльза в создании угрозы для безопасности его семьи.