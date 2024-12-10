сегодня в 13:28

Профессор из Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен объяснил, какие возможности остаются у НАТО в контексте ситуации на Украине, сообщает RT .

По словам Малинена, после тестирования российской баллистической ракеты «Орешник» Североатлантический альянс столкнулся с ограниченным числом вариантов действий в украинском конфликте.

«С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине», — отметил он.

Между тем ВСУ в пятый раз совершили попытку атаковать Капустин Яр в Астраханской области, откуда был выпущен «Орешник».