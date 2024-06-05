Приходится включать мозги: Путин о технологической независимости России

Российские разработчики и производители не просто занимают места ушедших западных компаний, они быстро развиваются, страна стремится к технологической независимости, заявил президент России Владимир Путин.

«Одна из главных целей нашего развития, тех стратегических ориентиров, которые мы ставим перед собой, — это технологическая независимость. Мы уже это делаем и намерены в будущем вкладывать туда определённые и немаленькие ресурсы», — сказал российский лидер на встрече с руководителями ведущих информагентств.

По словам президента, после ухода западных компаний, ввода санкций, российские разработчики и производители «включили мозги».

Теперь российская продукция, например, производимая в Нижнем Новгороде, лучше и в три раза дешевле, чем во Франции, откуда приходилось ввозить аналоги.

Президент России Владимир Путин 5 июня в первый день Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями международных информационных агентств, в том числе и западных медиа.