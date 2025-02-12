Президентом Греции стал бывший спикер парламента Тасулас
В Греции избрали нового президента. Им стал бывший спикер парламента Костас Тасулас. Во время четвертого тура голосования он набрал 160 голосов из необходимых 151, сообщает газета «Известия».
Его кандидатуру на президентских выборах выдвинул лидер правящей партии «Новая демократия», премьер-министр Греции Кириакос Моцотакис. Тасулас стал первым главой государства, которого избрали фактически голосами выдвинувшей его партии.
«Он является первым президентом республики, избранным после пересмотра Конституции в 2019 году, в ходе которого процедура избрания верховного правителя государства была не связана с объявлением досрочных выборов», — говорится в публикации греческого издания News 24/7.
Ранее экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести страну из БРИКС, ВОЗ и построить военную базу США в случае победы на выборах главы государства. Также он пообещал построить военную базу США на территории страны.