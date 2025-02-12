Президентом Греции стал бывший спикер парламента Тасулас

В Греции избрали нового президента. Им стал бывший спикер парламента Костас Тасулас. Во время четвертого тура голосования он набрал 160 голосов из необходимых 151, сообщает газета «Известия» .

Его кандидатуру на президентских выборах выдвинул лидер правящей партии «Новая демократия», премьер-министр Греции Кириакос Моцотакис. Тасулас стал первым главой государства, которого избрали фактически голосами выдвинувшей его партии.

«Он является первым президентом республики, избранным после пересмотра Конституции в 2019 году, в ходе которого процедура избрания верховного правителя государства была не связана с объявлением досрочных выборов», — говорится в публикации греческого издания News 24/7.

Ранее экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести страну из БРИКС, ВОЗ и построить военную базу США в случае победы на выборах главы государства. Также он пообещал построить военную базу США на территории страны.