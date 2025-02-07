Экс-президент Бразилии пообещал вывести страну из БРИКС

Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС и построить военную базу США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести страну из БРИКС, ВОЗ и построить военную базу США в случае победы на выборах главы государства, пишет РИА Новости .

«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)», — заявил политик.

Болсонару также пообещал построить военную базу США на территории страны.

Экс-глава государства не будет участвовать в президентских выборах 2026 года из-за дисквалификации. Он был президентом Бразилии с 2019 по 2023 годы.

Бразилия вступила в БРИКС в 2010 году. В 2025 году там пройдет саммит стран-участниц объединения.