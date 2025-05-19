Зеленский за 6 лет заменил курс на деэскалацию жесткой внутренней политикой

20 мая исполняется 6 лет с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Его приход к власти в 2019 году стал результатом запроса общества на обновление: комик без политического опыта получил более 73% голосов, пообещав завершить конфликт в Донбассе, вернуть пленных и объединить страну, сообщает «ФедералПресс» .

На инаугурации Зеленский уверял, что готов ради мира пожертвовать рейтингом и даже креслом. Он ставил в один ряд войну, бедность и коррупцию — как главные угрозы для страны. Обещал восстановить доверие, навести порядок в армии и наладить диалог с жителями востока страны.

Однако спустя 6 лет конфликт не только не завершен, но и перешел в полномасштабную фазу. Украина живет в условиях тотальной мобилизации: мужчин отправляют на фронт прямо с улиц, в общественном транспорте и на рынках. Экономика ослаблена, растет безработица, усиливается отток населения. Страну покинули более 10 млн человек. Бюджет — в глубоком дефиците, промышленность — в стагнации.

Политолог Александр Асафов считает, что Зеленский не заинтересован в мирных переговорах, поскольку военное положение укрепляет его позиции.

«Он создает обстоятельства, которые мешают диалогу, включая закон о запрете переговоров с Москвой и уголовное преследование за „пропаганду мира“», — отметил эксперт.

Обещанный курс на деэскалацию сменился жесткой внутренней политикой, а сам президент, некогда обещавший уйти ради мира, продолжает удерживать власть.