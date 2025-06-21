Президент США заявил о своей роли в урегулировании африканского конфликта
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о достижении мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой, которое не принесет ему Нобелевской премии, сообщает RT.
По словам американского лидера, он лично способствовал разрешению многолетнего конфликта в регионе Великих Африканских озер.
«Представители обеих стран прилетят в Вашингтон уже в понедельник для подписания исторических документов», — заявил Трамп журналистам.
При этом политик скептически отозвался о перспективах получения Нобелевской премии мира, хотя и перечислил свои предыдущие миротворческие инициативы: урегулирование индо-пакистанского конфликта, нормализацию отношений между Сербией и Косово, а также предотвращение войны между Египтом и Эфиопией.
Это заявление прозвучало на фоне новости о том, что Пакистан официально выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Исламабад высоко оценил роль американского политика в снижении напряженности с Индией.