Президент США заявил о своей роли в урегулировании африканского конфликта

Трамп объявил о мирном договоре Конго и Руанды в надежде на Нобелевку

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о достижении мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой, которое не принесет ему Нобелевской премии, сообщает RT .

По словам американского лидера, он лично способствовал разрешению многолетнего конфликта в регионе Великих Африканских озер.

«Представители обеих стран прилетят в Вашингтон уже в понедельник для подписания исторических документов», — заявил Трамп журналистам.

При этом политик скептически отозвался о перспективах получения Нобелевской премии мира, хотя и перечислил свои предыдущие миротворческие инициативы: урегулирование индо-пакистанского конфликта, нормализацию отношений между Сербией и Косово, а также предотвращение войны между Египтом и Эфиопией.

Это заявление прозвучало на фоне новости о том, что Пакистан официально выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Исламабад высоко оценил роль американского политика в снижении напряженности с Индией.