Президент США заявил, что «в Америке и так слишком много выходных»

Президент США Дональд Трамп новые памятные даты — Дня победы в Первой (11 ноября) и Второй мировых войнах (8 мая) — оставил рабочими днями. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.

«У нас в Америке и так слишком много праздников — в году не хватает дней. Мы работали тогда, и будем работать сейчас!», заявил американский лидер.

Ранее Трамп акцентировал решающую роль США в обеих победах, написав: «Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это — все остальные это делают! Во всем мире союзники празднуют нашу Победу во Второй мировой войне». При этом он добавил, что победа была достигнута «только благодаря Штатам».

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в американском обществе. С одной стороны, ветераны и историки выразили недоумение по поводу отказа сделать эти дни выходными, особенно учитывая, что 11 ноября уже отмечается в США как День ветеранов. С другой — представители бизнес-сообщества поддержали решение президента сохранить рабочий график. Позднее представители Белого дома уточнили, что Трамп имел в виду «решающий вклад» американских войск, а не отрицание роли союзников.