Президент США выразил уверенность в разрешении ситуации с Россией

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о своей убежденности в возможности урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер отметил: «Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией». Он также добавил: «Я думаю, что мы это урегулируем», подчеркнув свой оптимизм относительно перспектив разрешения этого кризиса.

Трамп упомянул украинский конфликт в контексте обсуждения возможного присуждения ему Нобелевской премии мира. «Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой», — заявил президент, имея в виду конфликт в секторе Газа.

Он также выразил скептицизм относительно шансов на получение премии: «Не думаю, что кто-либо в истории урегулировал так много [конфликтов]. Но, возможно, они найдут причину не давать мне ее [премию]».

Ранее Трамп неоднократно давал понять, что рассчитывает на получение этой награды за свои усилия в области международной дипломатии.