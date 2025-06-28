Президент США сделализаявление о перспективах отношений с Пхеньяном
Трамп исключил участие США в потенциальном конфликте с КНДР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное развитие событий вокруг Северной Кореи, исключив участие Вашингтона, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не будут вовлечены в потенциальный конфликт с КНДР, если таковой возникнет.
«У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном, мы действительно хорошо ладили», — подчеркнул Трамп, напомнив о своей предыдущей дипломатии в отношении Пхеньяна.
При этом он уклончиво ответил на вопрос о возможном направлении послания северокорейскому лидеру, ограничившись фразой: «Посмотрим, что произойдет».
Ранее Трамп допустил поставки ракет Patriot для ВСУ.