Президент США сделализаявление о перспективах отношений с Пхеньяном

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не будут вовлечены в потенциальный конфликт с КНДР, если таковой возникнет.

«У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном, мы действительно хорошо ладили», — подчеркнул Трамп, напомнив о своей предыдущей дипломатии в отношении Пхеньяна.

При этом он уклончиво ответил на вопрос о возможном направлении послания северокорейскому лидеру, ограничившись фразой: «Посмотрим, что произойдет».

Ранее Трамп допустил поставки ракет Patriot для ВСУ.