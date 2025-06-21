Президент США прокомментировал инициативы конгрессмена по Киеву

«Людям нужно быть очень осторожными в своих высказываниях. Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — заявил президент журналистам.

Этот комментарий стал реакцией на майскую поездку Грэма в Киев, где сенатор вновь подтвердил приверженность США поддержке Украины.

Особое недовольство Трампа вызвала законодательная инициатива Грэма, предлагающая освободить страны, оказывающие военную помощь Киеву, от санкций с 500-процентными пошлинами.