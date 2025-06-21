Президент США прокомментировал инициативы конгрессмена по Киеву
Трамп предостерег сенатора Грэма после его визита на Украину
Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным предупреждением в адрес сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей активной поддержкой Украины.
«Людям нужно быть очень осторожными в своих высказываниях. Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — заявил президент журналистам.
Этот комментарий стал реакцией на майскую поездку Грэма в Киев, где сенатор вновь подтвердил приверженность США поддержке Украины.
Особое недовольство Трампа вызвала законодательная инициатива Грэма, предлагающая освободить страны, оказывающие военную помощь Киеву, от санкций с 500-процентными пошлинами.