Президент США призвал Киев к сделке с Москвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в ближайшие месяцы может установить военный контроль над территориями, которые рассматриваются как предмет потенциальных уступок со стороны Украины, сообщает РИА Новости .

«Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — сказал он на брифинге для журналистов.

Американский лидер подчеркнул дисбаланс сил в конфликте: «У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Эта война может продолжаться годами».

Трамп выразил убежденность, что достижение соглашения соответствует интересам обеих сторон, учитывая текущую динамику боевых действий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.