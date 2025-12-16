Президент США подтвердил недавний прямой контакт с российским лидером

Трамп заявил о напряжении между Путиным и Зеленским, мешающем переговорам

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения между лидерами России и Украины, отметив сохраняющуюся напряженность, сообщает «Лента.ру» .

«Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного», — заявил американский лидер в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп также подтвердил, что недавно провел прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако детали беседы не раскрыл.

Ранее глава Белого дома уже высказывал мнение, что Москва заинтересована в завершении украинского конфликта, заявив: «Я, на самом деле, считаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.