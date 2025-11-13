Президент США подпишет законопроект о завершении шатдауна в четверг в 5:45 мск

Белый дом заявил, что американский президент Дональд Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна в четверг в 5:45 мск, сообщает РИА Новости .

«В 21:45 (5:45 мск) президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — сообщается в расписании президента.

Шатдаун, означающий приостановку работы части правительственных органов из-за невозможности согласовать финансирование госучреждений — традиционная схема политической и экономической борьбы в США. По подсчетам Bloomberg, каждую неделю американская экономика теряет от 10 до 30 миллиардов долларов.

Последствия нынешнего рекордного шатдауна для экономики США могут быть разделены на несколько групп: уже наступившие, потенциальные и последствия, которых можно ожидать при выходе из шатдауна, сообщил РИАМО аспирант кафедры теории и истории международных отношений РУДН Кирилл Казаков.

