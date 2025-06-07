Президент США назвал Киев виновным в эскалации конфликта

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Трамп о действиях Украины: дали повод России разбомбить их к чертям

Президент США Дональд Трамп выразил серьезную обеспокоенность возможным развитием украинского конфликта, особо подчеркнув риск его перерастания в ядерную фазу, пишет ТАСС .

В резком заявлении глава Белого дома обвинил Киев в провокационных действиях, которые, по его словам, «дали Москве все основания для жесткого военного ответа».

«Украина фактически подставила себя под удар, предоставив России повод разбомбить их к чертям», — приводит Reuters слова Трампа.

При этом политик подчеркнул, что последние атаки украинской стороны вызывают у него серьезные опасения.

Несмотря на резкую критику действий Киева, Трамп выразил надежду на продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной.

Ранее в ходе часового телефонного разговора президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили атаки ВСУ на российские авиабазы. Трамп заявил, что Киев не предупреждал его о планах ударов, Путин пообещал ответить на провокации.

1 июня дроны ВСУ атаковали пять российских аэродромов. Все атаки отразили, часть диверсантов задержали.