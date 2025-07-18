Президент США назвал дело Эпштейна «мошенничеством демократов»

сегодня в 05:05

Президент США Дональд Трамп сделал резкий шаг в затянувшемся скандале вокруг Джеффри Эпштейна, поручив генпрокурору Пэм Бонди инициировать рассекречивание части материалов расследования.

В эмоциональном посте в Truth Social президент назвал продолжающееся внимание к этому делу «абсурдным» и прямо обвинил политических оппонентов в манипуляциях.

«Это МОШЕННИЧЕСТВО, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал он.

Генпрокурор Пэм Бонди оперативно отреагировала, заявив о готовности уже на следующий день подать в суд запрос на рассекречивание стенограмм заседаний большого жюри.

Ранее Трамп пригрозил судом Wall Street Journal за статью об эротической открытке Джеффри Эпштейну.