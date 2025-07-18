Президент США назвал дело Эпштейна «мошенничеством демократов»
Трамп поручил рассекретить материалы дела Эпштейна
Президент США Дональд Трамп сделал резкий шаг в затянувшемся скандале вокруг Джеффри Эпштейна, поручив генпрокурору Пэм Бонди инициировать рассекречивание части материалов расследования.
В эмоциональном посте в Truth Social президент назвал продолжающееся внимание к этому делу «абсурдным» и прямо обвинил политических оппонентов в манипуляциях.
«Это МОШЕННИЧЕСТВО, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал он.
Генпрокурор Пэм Бонди оперативно отреагировала, заявив о готовности уже на следующий день подать в суд запрос на рассекречивание стенограмм заседаний большого жюри.
Ранее Трамп пригрозил судом Wall Street Journal за статью об эротической открытке Джеффри Эпштейну.