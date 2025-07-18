Трамп отверг обвинения в связи с Эпштейном и грозит судом WSJ

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикацию Wall Street Journal, утверждающую, что он два десятилетия назад отправил эротическую открытку Джеффри Эпштейну по случаю 50-летия финансиста, сообщает РИА Новости .

The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, сообщила о якобы имевшем место факте отправки Трампом непристойного поздравления Эпштейну в начале 2000-х годов. Публикация появилась на фоне продолжающегося расследования связей политической и бизнес-элиты с осужденным педофилом, покончившим с собой в тюрьме.

Трамп через своих представителей заявил, что всегда осуждал «омерзительные преступления» Эпштейна и прекратил всякое общение с ним задолго до раскрытия уголовного дела.

Юристы Трампа готовят иск к WSJ о защите репутации, требуя опровержения и компенсации ущерба. Издание пока не предоставило оригинал спорной открытки, ограничившись ссылками на «информированные источники». В редакции настаивают на достоверности информации.