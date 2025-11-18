Президент США готов подписать новые ограничения против России при условии
Белый дом обозначил ключевое условие для подписания нового пакета санкций против России — сохранение за президентом США исключительного права принимать окончательные решения по всем ограничительным мерам, сообщает РИА Новости.
По данным Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, Дональд Трамп готов поддержать законопроект только в том случае, если в нем будет закреплено положение о президентском вето на конкретные санкционные инициативы.
«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям», — подчеркнул источник.
Ранее Трамп уже выразил поддержку законодательной инициативе, одновременно допустив включение в документ запрета на сотрудничество с Ираном.
В конце октября Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а российский президент Владимир Путин предупредил, что новые ограничения могут спровоцировать резкий рост цен на нефтепродукты, в том числе на американских автозаправках.