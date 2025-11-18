Президент США готов подписать новые ограничения против России при условии

Белый дом обозначил ключевое условие для подписания нового пакета санкций против России — сохранение за президентом США исключительного права принимать окончательные решения по всем ограничительным мерам, сообщает РИА Новости .

По данным Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, Дональд Трамп готов поддержать законопроект только в том случае, если в нем будет закреплено положение о президентском вето на конкретные санкционные инициативы.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям», — подчеркнул источник.

Ранее Трамп уже выразил поддержку законодательной инициативе, одновременно допустив включение в документ запрета на сотрудничество с Ираном.

В конце октября Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а российский президент Владимир Путин предупредил, что новые ограничения могут спровоцировать резкий рост цен на нефтепродукты, в том числе на американских автозаправках.