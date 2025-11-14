«Лукойл» обсуждает продажу зарубежных активов с несколькими покупателями

Российская нефтяная компания «Лукойл» официально объявила о переговорах по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщает РИА Новости .

Решение связано с введенными в октябре санкциями США и ЕС, которые затрагивают как саму компанию, так и ее дочерние структуры, включая торговое подразделение Litasco Middle East в Дубае.

По данным источников, «Лукойл» уже запросил у американского минфина продление лицензии на сворачивание деятельности до 21 ноября. Среди активов, предлагаемых к продаже, — два нефтеперерабатывающих завода в Европе (в Румынии и Болгарии), сеть АЗС Teboil, доля в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряд активов в Африке. Министр энергетики Румынии подтвердил интерес трех иностранных компаний к приобретению объектов «Лукойла» в стране.

О конкретных сделках будет объявлено после завершения всех согласований.

